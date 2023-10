Geldpolitik : EZB-Vize: Wirkung der Zinssteigerung steht noch aus

Aus Sicht von de Guindos wird die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase in der 20-Länder-Gemeinschaft vorerst anhalten. „Die Wirtschaftstätigkeit stagnierte in der ersten Jahreshälfte weitgehend und dürfte auch in den kommenden Monaten gedämpft bleiben“, sagte er. Eine schwächere Auslandsnachfrage und scharfe Finanzierungsbedingungen dämpften das Wachstum, vor allem in der Industrie. Der Dienstleistungssektor, der sich bisher als widerstandsfähig erwiesen habe, beginne nun, sich ebenfalls abzuschwächen.