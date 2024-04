Geldpolitik EZB-Währungshüter: Argumente für Zinswende werden stärker

Aus Sicht der Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) gewinnen die Argumente für eine Zinssenkung angesichts einer Inflation im Sinkflug immer mehr an Kraft. Die Geldpolitiker hätten sich auf ihrer jüngsten Zinssitzung zunehmend zuversichtlich geäußert, dass die Inflation rechtzeitig und nachhaltig auf das Inflationsziel der Notenbank von 2,0 Prozent zurückgehen werde, hieß es in dem Protokoll des Treffens vom 6. und 7. März, das die EZB am Donnerstag veröffentlichte.



Es sei zwar ratsam, eingehende Daten und Beweise abzuwarten. Die Argumente für Zinssenkungen seien aber stärker geworden.