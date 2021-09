Geldpolitik EZB-Währungshüter schmieden wohl Pläne für Zeit nach Ende des Krisenmodus

Bei den Überlegungen für das weitere Vorgehen nach dem Ende des akuten Corona-Krisenmodus denken manche Währungshüter laut den Insidern konkret darüber nach, ob sie auch beim APP künftig stärker vom Kapitalschlüssel abweichen sollten. Dies könnte als ein potentieller Sieg für höher verschuldete Länder wie etwa Italien gewertet werden, die in der Vergangenheit an den Finanzmärkten unter Druck geraten seien, hieß es in Gesprächen mit EZB-Führungsmitgliedern.



Mehr zum Thema: Die EZB will ihre Anleihenkäufe etwas zurückfahren. Ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in der Eurozone ist damit jedoch nicht verbunden. Die aus dem Ruder laufenden Staatsschulden in den Südländern der Währungsunion zwingen die EZB dazu, die Zinsen weiter niedrig zu halten.