Geldpolitik: EZB-Währungshüter: Zinsen müssen womöglich nach März weiter steigen

Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Finanzinstitute für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte nach dem Zinsbeschluss mehrere weitere Zinserhöhungen im Volumen von jeweils einem halben Prozentpunkt in Aussicht. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 2. Februar, das darauffolgende Zinstreffen ist für den 16. März geplant.