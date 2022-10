Geldpolitik: EZB wird Banken wegen Levfin Kapitalaufschläge aufbrummen

„Einige Banken“ würden diese Maßnahme zu spüren bekommen, da sie nicht ausreichend auf die Aufforderung reagiert hätten, die Risikobereitschaft in diesem Bereich einzuschränken, sagte Enria, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB, auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Institute of International Finance am Dienstag. Er nannte keine Namen.