Geldpolitik: EZB würde bei Straffung leichte Rezession hinnehmen: Holzmann

Die Europäische Zentralbank würde gegebenenfalls eine moderate Rezession in Kauf nehmen müssen, um den Preisdruck einzudämmen, sagte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann. „Wir hoffen, dass das nicht notwendig sein wird“, so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank am Sonntag in der Nachrichtensendung ZiB 2.