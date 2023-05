Geldpolitik: Fed-Chef Powell: Nachwirkungen des Bankenbebens sorgen für Entlastung an Zinsfront

Die Nachwirkungen des jüngsten US-Bankenbebens erleichtern der Notenbank laut Fed-Chef Jerome Powell den Kampf gegen die Inflation an der Zinsfront. Konkret sprach er dabei am Freitag die strafferen Kreditkonditionen an: Die Zinsen müssten vor diesem Hintergrund womöglich nicht so stark steigen wie es ansonsten der Fall wäre, um das Inflationsziel der Notenbank zu erreichen. Die Fed sei „stark engagiert“, die Inflation auf diese Zielmarke von 2,0 Prozent zurückzubringen, fügte Powell auf einem Gesprächsforum mit seinem Vorvorgänger Ben Bernanke in Washington hinzu.