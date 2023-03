Geldpolitik: Fed-Chef Powell: Noch keine Entscheidung über Umfang des Zinsschritts im März

Die Fed will im Zuge des März-Treffens auch einen überarbeiteten Zinsausblick – in der Fachwelt „Dot Plot“ genannt – vorlegen, der den Finanzmärkten als Orientierungshilfe für den weiteren geldpolitischen Kurs dient. An den Börsen wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed den Zinsgipfel voraussichtlich im September bei etwa 5,60 Prozent erreichen wird. In ihrem Ausblick im Dezember hatte sie dagegen für Ende 2023 im Mittel noch ein Leitzinsniveau von 5,1 Prozent vorausgesagt.