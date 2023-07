Geldpolitik: Fed-Direktor Waller für zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr

Die Inflation in den USA ist aus Sicht von Fed-Direktor Christopher Waller noch nicht unter Kontrolle. In einer Rede in New York am Donnerstagabend (Ortszeit), sagte Waller, er unterstütze zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr um jeweils einen viertel Prozentpunkt. „Ich sehe keinen Grund, warum die erste dieser beiden Zinserhöhungen nicht auf unserer Sitzung Ende dieses Monats erfolgen sollte“, merkte er an. Das nächste Zinstreffen der Federal Reserve ist am 25. und 26. Juli.