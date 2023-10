Geldpolitik : Fed-Direktorin Bowman: Zinsgipfel in USA noch nicht erreicht

Mehrere US-Währungshüter hatten allerdings darauf hingewiesen, dass mit dem jüngsten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen die Notwendigkeit weiterer Straffungsschritte geringer geworden sei, weil sich die Finanzmärkte bereits in diese Richtung bewegten. Nach teils aggressiven Zinsschritten nach oben beließ die Fed den Leitzins im September in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Sie will die Inflation eindämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne den Wirtschaftsmotor abzuwürgen.