Geldpolitik Fed-Entscheid: Fünf Gründe gegen rasche Zinssenkungen

Erstens läuft die US-Konjunktur – anders als in Europa – trotz der Zinserhöhungen der Fed um insgesamt 525 Basispunkte nach wie vor rund. Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um annualisiert 4,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal kräftig zugelegt hatte, zeigte sich die Wirtschaft auch im Jahresschlussquartal robust. Das reale BIP nahm um annualisiert 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Das entspricht in nicht-annualisierter Rechnung, wie sie in Europa üblich ist, einem Zuwachs von etwa 0,8 Prozent. Zum Vergleich: die europäische Wirtschaft stagnierte in diesem Zeitraum.