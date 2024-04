Geldpolitik: Fed-Konjunkturbericht: US-Wirtschaft etwas stärker

Die Wirtschaft in den USA hat sich der Notenbank Federal Reserve (Fed) zufolge in den vergangenen Wochen etwas stärker gezeigt. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich von Ende Februar bis Anfang April leicht ausgeweitet, teilte die Fed in ihrem am Mittwochabend (MESZ) vorgelegten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit.