Geldpolitik: Fed-Mitglied Collins: Inflation hat womöglich ihren Höhepunkt erreicht

Die auf ein 40-Jahreshoch gekletterte Inflation in den USA hat aus Sicht der Chefin der US-Notenbank-Niederlassung von Boston, Susan Collins, möglicherweise ihren Höchststand erreicht. „Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Inflation kurz vor ihrem Höhepunkt steht und vielleicht bereits ihren Höhepunkt erreicht hat“, sagte sie am Montag nach einer Rede vor einer örtlichen Handelskammer in Boston.