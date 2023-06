Geldpolitik: Fed-Nominierte – Fokus liegt auf Bekämpfung der Inflation

Die drei Nominierten für die Führungsriege der US-Notenbank Fed unterstützen das Inflationsziel der Zentralbank von zwei Prozent als Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums. Die Inflation habe zwar „begonnen, sich abzuschwächen“, aber die Fed werde sich weiterhin darauf konzentrieren, sie auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen, sagte der für den stellvertretenden Vorsitz nominierte Fed-Gouverneur Philip Jefferson am Dienstag in einer vorbereiteten Stellungnahme für seine Anhörung am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats. Die Wirtschaft stehe vor zahlreichen Herausforderungen wie Inflation, Stress im Bankensektor und geopolitische Instabilität. Die Fed werde sie alle im Auge behalten müssen.