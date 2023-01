Geldpolitik: Fed-Vizechefin bekräftigt den Zinserhöhungskurs

Trotz mauer Wachstumsaussichten für 2023 hält die US-Notenbank laut ihrer Vizechefin Lael Brainard am Zinserhöhungskurs fest. Die Chancen für eine sanfte Landung der Wirtschaft stiegen offenbar, sagte die Stellvertreterin von Fed-Präsident Jerome Powell am Donnerstag auf einer Veranstaltung der Chicago Booth School of Business.