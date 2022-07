Geldpolitik: Finanzstabilitätsrat fordert robuste Regulierung von Kryptowährungen

In vielen Länder sind Kryptowährungen noch weitgehend unreguliert. Anfang Juli hatte sich die Europäische Union als erste große Wirtschaftsregion auf Vorschriften für Kryptowährungen verständigt. Vertreter des EU-Parlaments und der EU-Länder einigten sich auf ein Regelwerk mit dem Namen „Markets in Crypto Assets“ (MiCA), das wahrscheinlich frühestens Ende 2023 in Kraft treten soll. Damit bringe die EU Ordnung in den Wilden Westen der Kryptowährungen, hatten EU-Abgeordnete erklärt.