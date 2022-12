Geldpolitik: Gewerkschaftsbund warnt EZB vor weiteren Zinsanhebungen - „Höhere Arbeitslosigkeit droht“

Die Frankfurter Währungshüter haben ihre jahrelange Nullzinspolitik im Sommer beendet, nachdem die Inflation nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine durch stark steigende Energiepreise auf Rekordhöhen getrieben wurde. An diesem Donnerstag dürfte sie nachlegen. Erwartet wird eine Anhebung von 2,00 auf 2,50 Prozent. Das macht Kredite teurer, was Investitionen und Konsum hemmen und somit den Preisdruck dämpfen kann. Zugleich riskiert die EZB, dass die wegen hoher Energiepreise ohnehin angeschlagene Wirtschaft in eine Rezession abrutscht.