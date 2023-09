Geldpolitik Höhere Inflationsraten sind kein Allheilmittel

Könnte die EZB ihr Inflationsziel von Grund auf neu definieren, so spräche mit dem heutigen Wissen dennoch viel für ein etwas höheres Ziel von beispielsweise 3 Prozent. Dieses würde die Inflationserwartungen, das Zinsniveau und damit den Spielraum für Leitzinssenkungen erhöhen, bevor an der Null-Prozent-Grenze geldpolitisch schwieriges Terrain erreicht würde. Höhere Inflationsniveaus erleichtern auch strukturelle Anpassungen innerhalb einer Gesellschaft, die aufgrund von nominalen Lohnrigiditäten oft schwierig sind. In schrumpfenden Sektoren würden so verschleierte Reallohnkürzungen möglich und stärker steigende Löhne in Wachstumsbranchen. Dies würde den Strukturwandel durch eine Reallokation von Arbeitskräften und Investitionen beschleunigen.