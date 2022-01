Geldpolitik „In einer solchen Lage hätte die EZB sich nicht festlegen sollen“

Das heißt China ist keine globale Inflationsbremse mehr?

So ist es. Darüber hinaus treibt der weltweit um sich greifende Protektionismus die Güterpreise nach oben. Viele Unternehmen holen ihre Produktion in die Heimat zurück, das lässt die Kosten steigen. Demografie, Protektionismus und Klimapolitik sprechen für einen Regimewechsel hin zu höherer Inflation.



Bei der EZB scheint man diesen Regimewechsel nicht wahrzunehmen.

Die EZB hat ohne Not erklärt, sie sähe kein Problem in der aktuellen Teuerung. Diese werde wieder zurückgehen, die Lage an der Preisfront werde sich entspannen. Eine Festlegung mit derartiger Eindeutigkeit, wie sie die EZB getroffen hat, war unnötig. Mehr noch, ich halte sie für einen kommunikationspolitischen Fehler. Was wenn sich die Inflation als hartnäckiger erweisen sollte als die EZB annimmt? Dann steht die Notenbank in der Öffentlichkeit nicht gut da. Eine Notenbank sollte zumindest die Gefahren für die Preisstabilität benennen statt fragwürdige Sorglosigkeit zu demonstrieren. Wir leben in einer Welt mit großer Unsicherheit. In einer solchen Lage hätte die EZB sich auch nicht festlegen sollen, Zinserhöhungen für dieses Jahr kategorisch auszuschließen. Bleibt die Inflation hoch, droht der EZB ein enormer Reputationsverlust, gerade in Deutschland, wo die Bevölkerung gegenüber Inflation besonders empfindlich ist.