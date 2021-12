Geldpolitik „Inflation entsteht, wenn die Menschen anfangen, über Inflation zu reden“

Einigkeit besteht in beiden Lagern immerhin darüber, dass einige der Faktoren bald nachlassen oder verschwinden werden, die für den jüngsten Inflationsschub verantwortlich sind. Im Jahr 2020 sind die Preise nur geringfügig gestiegen und in einigen Fällen sogar gesunken, was eine niedrige Ausgangsbasis für den Anstieg im Jahr 2021 darstellt. Auch der Preisanstieg bei Heizöl, Gas, Benzin und Diesel wird meist als vorübergehend betrachtet. 2022 ist daher in den meisten Ländern mit einem deutlichen Rückgang der Gesamtinflation zu rechnen.