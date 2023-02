Geldpolitik Inflation im Euroraum schwächt sich zu Jahresbeginn ab

Für die nächste Zinssitzung am 16. März hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereits einen weiteren Zinsschritt in Höhe von 0,50 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Denn das mittelfristige Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent liegt immer noch weit entfernt. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagenzins, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 2,5 Prozent.