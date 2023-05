Geldpolitik: Inflation in Bundesländern im Mai deutlich gefallen – „Anzeichen für echte Trendwende“

In Nordrhein-Westfalen stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 5,7 Prozent nach 6,7 Prozent im April, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Auch in Bayern (6,1 Prozent), Baden-Württemberg (6,6 Prozent), Brandenburg (6,3) Sachsen (6,5) und Hessen (5,9) lag die Inflationsrate jeweils deutlich niedriger als im April.