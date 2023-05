Geldpolitik: Inflation in China nur noch bei 0,1 Prozent

China befinde sich immer noch in einer Phase nachlassender Inflation und nicht in einer Deflation – also einer Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen und Löhnen, die eine Wirtschaft am Boden hält. Die Erholung der Wirtschaft nach der Wiedereröffnung könnte die Inflation im Mai nach oben treiben, meint Bruce Pang, Chefökonom bei Jones Lang Lasalle: „Das würde bedeuten, dass in naher Zukunft eine umfassende Lockerung der Geldpolitik weniger dringlich wäre.“