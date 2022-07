Geldpolitik Inflation in der Schweiz erstmals seit 14 Jahren über drei Prozent

In der Schweiz hat die Inflationsrate im Juni überraschend stark zugenommen und ist erstmals seit fast 14 Jahren wieder über die Marke von drei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 3,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Mehr als drei Prozent Jahresteuerung gab es in der Schweiz letztmals im Juli 2008. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,2 Prozent gerechnet. Verteuert haben sich vor allem Treibstoffe, Heizöl und verschiedene Lebensmittel.