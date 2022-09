Geldpolitik: Inflation in NRW steigt über zehn Prozent – Höchste Rate seit Anfang der 1950er Jahre

Die Inflation in Deutschland hat sich im September wohl massiv erhöht. Darauf deuten ersten Daten aus den Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen etwa stieg die Jahresteuerung auf 10,1 (August: 8,1) Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang der 1950er Jahre, wie das statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte. Grund dafür ist vor allem, dass Waren und Dienstleistungen nach dem Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts nun durchschnittlich wesentlich mehr kosteten als ein Jahr zuvor.