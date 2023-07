Geldpolitik: Inflation in Spanien sinkt unter das Zwei-Prozent-Ziel der EZB

In Spanien ist die Inflation im Juni unter die Marke von zwei Prozent gefallen, die für die Europäische Zentralbank (EZB) stabile Preise anzeigt. Die Teuerungsrate in der viertgrößten Volkswirtschaft des Währungsraums sank deutlich auf 1,9 Prozent nach 3,2 Prozent im Mai, wie das spanische Statistikamt INE am Mittwoch mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Die für den europäischen Vergleich berechnete Inflationsrate (HVPI) schwächte sich ebenfalls kräftig ab auf 1,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Mai.