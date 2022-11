Geldpolitik: Inflation sinkt in einigen Bundesländern unter 10 Prozent – „Wir nähern uns dem Gipfel"

Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistikämter hervor. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sank die Inflation von 11,0 auf 10,4 Prozent, in Baden-Württemberg von 9,8 auf 9,6 Prozent, in Sachsen von 10,1 auf 9,9 Prozent, in Hessen von 9,9 auf 9,7 Prozent.