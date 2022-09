Geldpolitik Inflationsbekämpfung: Fed-Chef Powell bekräftigt straffen Zinskurs

Die Fed hat den Leitzins zuletzt zwei Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um 75 Basispunkte angehoben – auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Sie will auf der Sitzung am 21. September nachlegen. Sie will ihren Kurs von der Datenlage abhängig machen und blickt dabei insbesondere auf die Inflations- und Arbeitsmarktdaten. Powell sagte, die Nachfrage nach Personal am Arbeitsmarkt sei „sehr, sehr stark“.