Geldpolitik : Inflationsdaten für Eurozone leicht nach unten korrigiert

Inzwischen hat die EZB im Kampf gegen die hartnäckige Teuerung die Zinsen bereits zehn Mal in Folge angehoben – zuletzt in der vergangenen Woche um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt damit mittlerweile bei 4,00 Prozent.