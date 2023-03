Geldpolitik: Inflationsrate sinkt im März vermutlich stark – „Noch keine Entwarnung“

In Nordrhein-Westfalen sank die Teuerungsrate von 8,5 Prozent im Februar auf 6,9 Prozent, in Bayern von 8,8 auf 7,2 Prozent, in Sachsen von 9,2 auf 8,3 Prozent, in Brandenburg und Baden-Württemberg jeweils von 8,7 auf 7,8 Prozent sowie in Hessen von 8,3 auf 7,1 Prozent.