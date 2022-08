Geldpolitik: Insider: Einige EZB-Währungshüter wollen über Riesen-Zinsschritt diskutieren

In diesem Fall müsse die Notenbank dann womöglich später noch viel mehr gegensteuern, führten sie aus. Aktuell liegen die langfristigen Inflationserwartungen zwar nicht weit vom EZB-Teuerungsziel von zwei Prozent entfernt - was anzeigt, dass Investoren der EZB-Politik grundsätzlich vertrauen. Doch es gibt inzwischen einige Hinweise dafür, dass sie sich davon entfernen, was Notenbanker als „Entankerung“ bezeichnen.