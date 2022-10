Geldpolitik: Insider: EZB-Modell geht von niedrigerem Zinsgipfel aus als der Finanzmarkt

Den Insidern zufolge sei die Berechnung dabei unterschiedlich aufgenommen worden. Viele Währungshüter hätten einige der Grundannahmen kritisiert. Die Euro-Wächter hätten zwar darin übereingestimmt, den im Modell aufgeführten Zinssatz in ihren Erwägungen zu berücksichtigen. Aber sie hätten entschieden, ihn nicht als geldpolitische Prognose einzusetzen, oder ihn in der offiziellen Kommunikation zu verwenden. Der Haupteinwand sei gewesen, dass ökonomischen Modelle zuletzt eher schlecht funktioniert hätten, sagten die Insider. Daher bestünde wenig Vertrauen in einen Indikator, der so weit unter den aktuellen Schätzungen am Finanzmarkt liege.