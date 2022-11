Geldpolitik: Insider: EZB nimmt Derivate-Handel von Versorgern ins Visier

Die EZB wolle nun der Frage nachgehen, inwieweit der Derivatehandel in einem weitgehend unregulierten Bereich eine Rolle bei Schieflagen spielen könnte, sagten zwei Insider. Den Einstieg bei Uniper habe die Bundesregierung als Rettungsaktion für ein durch den russischen Gas-Lieferstopp in Not geratenes Unternehmen präsentiert. Die EZB-Experten wollten aber den Blickwinkel auf die Energiebranche in Europa erweitern und prüfen, ob es Domino-Effekte geben könnte. Mit den ersten Ergebnissen der Untersuchung sei in den kommenden Tagen zu rechnen.