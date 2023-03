Geldpolitik Insider – EZB wird wohl bei großem Zinsschritt am Donnerstag bleiben

Der Kollaps der SVB-Bank hatte zum Wochenstart Schockwellen an den Finanzmärkten ausgelöst und auch in Europa den Bankensektor mit nach unten gezogen. Nach einer Talfahrt am Montag beruhigten sich die Märkte aber wieder, da die Hoffnung zunahm, dass eine größere Finanzkrise abgewendet werden kann. Die auf die Finanzierung von jungen Technologiefirmen spezialisierte SVB war nicht zuletzt wegen der Zinswende in Schieflage geraten. Kunden hatten schließlich Milliarden an Dollar abgezogen. Die SVB-Pleite ist der größte Zusammenbruch einer Bank seit der Finanzkrise 2008.



Lesen Sie auch: Fast wie bei der Silicon Valley Bank – der Zinsärger der Sparkassen