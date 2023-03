Geldpolitik: Italiens Notenbankchef Visco für umsichtiges Vorgehen der EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte laut Italiens Notenbankchef Ignazio Visco im Kampf gegen die hohe Inflation auf Sicht fahren. Zwar sei es den Währungshütern gelungen, die Inflationserwartungen zu stabilisieren, aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten seien Entwicklungen aber schwer voraussagbar, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einer Rede in Rom.