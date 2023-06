Geldpolitik: IWF arbeitet an Plattform für digitale Zentralbankwährungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) arbeitet an einer Plattform für digitales Zentralbankgeld. Im Fachjargon ist es unter dem Oberbegriff Central Bank Digital Currency (CBDC) bekannt. Damit sollen in der Zukunft Transaktionen zwischen Ländern ermöglicht werden, wie IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgiewa am Montag erläuterte. Es seien Systeme nötig, die Länder verbänden: „Wir brauchen Interoperabilität“, sagte sie auf einer Konferenz im marokkanischen Rabat und fügte hinzu: „Aus diesem Grund arbeiten wir beim IWF am Konzept einer globalen CBDC-Plattform“.