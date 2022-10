Geldpolitik: IWF-Chefin: Zinsen müssen in meisten Ländern weiter steigen

Die mit der sprunghaft gestiegenen Inflation kämpfenden Notenbanken sollten die Zinsen laut Internationalem Währungsfonds weiter anheben. Sie müssten in den „neutralen Bereich“, der die Konjunktur weder anschiebt noch bremst, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Mittwoch in Berlin der Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Länder seien da noch nicht.