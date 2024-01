Geldpolitik: IWF-Vizechefin mahnt Notenbanken zu Vorsicht bei Zinssenkungen

Gopinath warnte Währungshüter zugleich davor, Börsenspekulationen auf rasche Zinssenkungen weiter anzufachen. Sobald Zentralbanken die Zinsen senkten, verfestige sich die Erwartung weiterer Schritte nach unten und am Ende werde dann viel stärker gelockert, was kontraproduktiv sein könne. „Basierend auf den Daten, die wir gesehen haben, würden wir erwarten, dass Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres, nicht in der ersten Hälfte erfolgen“, fügte sie hinzu.