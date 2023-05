Geldpolitik: Japans neuer Notenbankchef will vorerst an ultralockerer Geldpolitik festhalten

Japans neuer Notenbankchef Kazuo Ueda hat Rufen nach einer raschen Abkehr von der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik eine Absage geteilt. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Konjunkturaussichten seien extrem hoch, sagte Ueda am Freitag in einem Seminar. „Derzeit ist es notwendig, mit der geldpolitischen Lockerung fortzufahren“, merkte er an.