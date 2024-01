Geldpolitik: Japans Notenbank baut auf moderate Entwicklung von Löhnen und Inflation

Die Wirtschaftsaussichten in Japan hatten sich zuletzt etwas eingetrübt. Dazu kommt der Schock angesichts des schweren Erdbebens, das mit einer Stärke von 7,6 den Westen der Hauptinsel Honshu getroffen hatte. Der Nikkei-Index büßte am ersten Handelstag des neuen Jahres am Donnerstag 0,5 Prozent ein.