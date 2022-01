Geldpolitik Japans Notenbank erhöht Inflationsausblick

18. Januar 2022

Japans Notenbank hat ihren Inflationsausblick erhöht und versucht weiterhin, mit einem Niedrigzins für mehr Preisdruck zu sorgen. Bild: AP Bild:

Die Bank of Japan hat ihren Inflationsausblick auf 1,1 Prozent hochgesetzt. Woran das liegt – und was in japan jetzt zur Debatte steht