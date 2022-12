Geldpolitik: Kanadische Notenbank erhöht Leitzins auf 4,25 Prozent - das höchste Niveau seit fast 15 Jahren

Im Kampf gegen die anhaltend hohen Inflation treibt Kanadas Notenbank den Leitzins weiter in die Höhe. Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt auf 4,25 Prozent an. Dies ist das höchste Niveau seit fast 15 Jahren. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zinsschritt in dieser Größenordnung gerechnet.