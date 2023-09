Geldpolitik Kann die EZB heute ihrem Dilemma entkommen?

Im Dienstleistungssektor laufen die Nachholeffekte aus der Zeit der Corona-Pandemie aus. Die Menschen halten ihr Geld angesichts der hohen Preise zusammen, gekauft wird nur, was dringend benötigt wird. Viele Dienstleistungen gehören nicht dazu. In der Bauwirtschaft hat nach dem langen Boom das große Zähneklappern eingesetzt. Die gestiegenen Finanzierungskosten schrecken potenzielle Bauherren ab, zumal die Immobilienpreise (noch) nicht so stark gesunken sind, dass sie den Kostenschub bei den Zinsen ausgleichen.



Die trüben Aussichten für die Konjunktur spielen all jenen Mitgliedern im Rat der EZB in die Hände, die mit Blick auf die hohen Staatsschulden in ihren Heimatländern eh nur wenig Interesse an weiter steigenden Finanzierungskosten haben.