Geldpolitik Kann die EZB ihrem Dilemma entkommen?

Doch eine klare Perspektive, wie es weiter geht, hatte sich vor dem Termin bei all der Zahlenklauberei nicht herausgebildet. Das Lager derjenigen, die mit einem erneuten Zinsschritt nach oben rechneten (wie ihn Lagarde am frühen Donnerstagnachmittag ankündigte) und das Lager derjenigen, die keinen weiteren Schritt erwarteten, waren in etwa gleich groß. Tatsächlich ist die Situation vertrackt, die Entscheidung der EZB nicht leicht vorherzusehen. Das hat vor allem mit der schwächer als erwarteten Konjunktur zu tun. Waren die Euro-Notenbanker in ihrer Prognose vom Juni noch davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres spürbar belebt, so hat sich diese Hoffnung durch die trüben Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen wohl erledigt.