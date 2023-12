Geldpolitik: Knot: Zinssenkung im ersten Halbjahr 2024 unwahrscheinlich

Der niederländische Notenbank-Chef Klaas Knot glaubt nicht an eine rasche Zinssenkung der EZB im nächsten Jahr. Eine Zinssenkung im ersten Halbjahr 2024 halte er auf Basis der heutigen Informationen für eher unwahrscheinlich, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der „Börsen-Zeitung“.