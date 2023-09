Geldpolitik: Lagarde: Inflationserwartungen müssen in der Spur gehalten werden

Die EZB muss laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde angesichts der veränderten Weltwirtschaft scharf darauf achten, dass die Inflationserwartungen in der Spur bleiben. Auch wenn die Inflationsrate jetzt zurückgehe, werde eine wirksame Kommunikation noch nach dem derzeitigen Teuerungsschub von größter Bedeutung bleiben, sagte sie am Montag auf einem Seminar des European Economics & Financial Centre laut Redetext.