Geldpolitik: Lagarde will bei Inflation durchgreifen: „Werden alles tun, was nötig ist“

Die EZB wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde alle Kräfte mobilisieren, um die Inflationswelle im Euro-Raum zu brechen. „Und wir werden alles tun, was nötig ist, um die Inflation auf zwei Prozent zurückzubringen“, sagte die Französin der spanischen Mediengruppe Vocento in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.