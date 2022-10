Geldpolitik: Lagarde: Zinsen derzeit das „angemessenste“ geldpolitische Werkzeug

Im Kampf gegen die ausufernde Inflation sind laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde derzeit Zinserhöhungen das am besten geeignete geldpolitische Instrument. Unter den gegenwärtigen Umständen seien die Zinsen das wirksamste und angemessenste Werkzeug, sagte Lagarde am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Institute of International Finance (IIF) in Washington.