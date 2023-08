Geldpolitik: Leitzins in Norwegen steigt weiter – Nächster Schritt folgt wohl bald

Norwegens Notenbank erhöht im Kampf gegen die Inflation den Leitzins weiter. Die Währungshüter in Oslo hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen viertel Punkt auf 4,0 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Mit der Erhöhung dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein: „Wenn sich die Wirtschaft wie derzeit erwartet entwickelt, wird der Leitzins im September weiter angehoben“, sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache.