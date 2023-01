Geldpolitik: Lettischer Notenbank-Chef: Zinssenkungen sind „unwahrscheinlich“

Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks hat Marktspekulationen auf mögliche Zinssenkungen der EZB noch in diesem Jahr eine Absage erteilt. „Es bräuchte eine tiefe Rezession mit einem beträchtlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, um die Inflation zu senken und damit Zinssenkungen anzustoßen“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.